Україна отримала дозвіл експортувати яєчні продукти в Канаду

Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати продукцію до Канади, адже потрібний для цього сертифікат вже погоджений обома сторонами.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, відкриття нових можливостей для української продукції у світі стало можливим завдяки системній роботі Міністерства закордонних справ України спільно із Держпродспоживслужбою.

"Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати українських експортерів, особливо в часи війни", — додав Кулеба.

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Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук відзначив, що новий ринок – це економічна стабільність для українського виробника, а також збереження робочих місць та посилення конкурентоспроможності України на світовій торговельній арені.

А також Ткачук запевнив, що разом з українськими дипломатами продовжує роботу в цьому напрямі.

В повідомленні зазначають, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами у Канаді.

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Згідно з даними митної статистики, у 2023 році Україна експортувала 46 тис тонн яєць оцінкою в 58 млн доларів.

Нагадаємо:

В травні 2024 року фізичні обсяги експорту товарів склали 12,2 млн тонн, вартістю - 3,3 млрд доларів. Це другий найбільший показник за весь період великої війни.

Харчовий та агротехнічний холдинг МХП, найбільший в Україні виробник курятини, у першому кварталі 2024 року одержав $16 млн чистого прибутку, що більше ніж утричі поступається результату першого кварталу 2023 року ($49 млн).

Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд оголосила про продовження ще на рік, тобто до 9 червня 2024 року, режиму безмитного імпорту товарів із України, покликаних підтримати її економіку в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

ику в условиях полномасштабного вторжения РФ.