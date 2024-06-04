МХП скоротив чистий прибуток втричі і втратив від війни $10 мільйонів

Харчовий та агротехнічний холдинг МХП , найбільший в Україні виробник курятини, у першому кварталі 2024 року одержав $16 млн чистого прибутку, що більше ніж утричі поступається результату першого кварталу 2023 року ($49 млн).

Про це йдеться у звіті холдингу на Лондонській фондовій біржі у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зниження зумовлене переважно ослабленням курсу української гривні щодо долара США і євро, що призвело до збитку від курсової різниці в розмірі $40 млн порівняно зі скромним прибутком у $4 млн за тримісячний період, що завершився 31 березня 2023 року", - йдеться у звіті.

Згідно з документом, виручка групи в січні-березні-2024 скоротилася на 4% - до $719 млн, зокрема експортна - на 2,6%, до $453 млн, що становить 63% від загальної виручки.

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Зниження виручки переважно пов'язане зі скороченням вкладів і сегмента птахівництва, і сегмента рослинної олії, зазначив МХП. Уточнюється, що зниження виручки від птахівництва можна пояснити зниженням обсягів продажу курячого м'яса, що частково компенсується зростанням цін, тоді як значне збільшення обсягів продажу у секторі рослинних олій лише частково пом'якшило ефект падіння цін на них.

Водночас валовий прибуток МХП збільшився в першому кварталі цього року на 18% - до $170 млн головним чином завдяки зростанню валового прибутку в птахівництві та суміжних галузях, а також позитивному ефекту переоцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції внаслідок збільшення запасів курячого м'яса та зростання цін.

Згідно зі звітом, скоригована EBITDA (за вирахуванням МСФЗ 16) збільшилася на 3% - до $119 млн, тоді як операційний прибуток залишився незмінним на рівні $84 млн: зростання валового прибутку супроводжувалося також збільшенням витрат на оплату праці в межах комерційних, загальних та адміністративних витрат, що є результатом значних зусиль з індексації, розпочатих із 1 квітня 2023 року.

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"Зважаючи на триваючу невизначеність, пов'язану з війною, і пов'язану з цим необхідність збереження ліквідності для підтримки поточної комерційної діяльності компанії, директори вирішили не оголошувати остаточні дивіденди за 2023 фінансовий рік. За тримісячний період, що завершився 31 березня 2024 року, проміжні дивіденди не оголошували", - ідеться в документі.

Як повідомлялося, у четвертому кварталі 2023 року чистий прибуток МХП знизився порівняно з четвертим кварталом 2022 року на 47% - до $20 млн, тоді як виторг - на 5%, до $727 млн. Зазначали, що експортний виторг холдингу за жовтень-грудень-2023 упав на 14,1% - до $422 млн, або 58% від загальної виручки, проти 64% у січні-грудні-2022.

Водночас операційний прибуток МХП у четвертому кварталі 2023 року збільшився на 16% - до $92 млн, а скоригований EBITDA (за вирахуванням МСФЗ 16) - на 6%, до $116 млн.

Зазначається, що в першому кварталі 2024 року витрати, пов'язані з війною, становили $10 млн порівняно з $6 млн у першому кварталі 2023 року.

Крім того, МХП повідомило, що внаслідок обстрілу окупаційними військами 17 травня в Одеській області повністю зруйнований склад, частково орендований компанією для зберігання заморожених продуктів із м'яса курки МХП, що призвело до втрати продукції птахівництва на суму $8 млн (балансова вартість - приблизно $7 млн).

Компанія також зазначила, що вжила заходів на випадок перебоїв з електрикою і підготувала альтернативні варіанти для заміни постачань із національної енергетичної мережі, яка залишається під постійною загрозою обстрілу.

"На момент публікації всі наші виробничі потужності в Україні продовжують працювати практично на повну потужність", - констатується у звіті.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України 14 березня дозволив компанії бізнесмена Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (MHP SE) створити птахофабрику в Саудівській Аравії.

Економічна правда