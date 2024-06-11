Українські торговельні центри в травні стикнулись з рекордними простоями через повітряні тривоги

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Травень 2024 року для ТЦ став рекордним місяцем за тривалістю вимушеного простою у зв’язку з повітряними тривогами, а індекс самопочуття ритейлу знизився на 1 пункт.

Про це повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів.

Зазначається, що індекс самопочуття ритейлу (RWBI) в травні 2024 продемонстрував зниження на 1 пункт та становив 28,7 пунктів. Значення RWBI рік тому, в травні 2023 року, становило 28,6 пунктів, а в травні 2021 року 30.9 пунктів.

При цьому середній час простою ТЦ в травні через повітряні тривоги становив 4,5 робочих дні. І цей показник є найбільшим з початку великої війни.

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За словами Української ради торгових центрів ріст простою відбулося на тлі наступу російських військ в Харківській області, суттєвого збільшення кількості тривог у порівнянні з минулим місяцем та нових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Індекс самопочуття ритейлу розроблений у 2020 році дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття галузі, беручи до уваги такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 р.

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