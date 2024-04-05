"Епіцентр" відкрив на столичній Троєщині новий ТЦ на місці старого гіпермаркета
Мережа "Епіцентр" відкриває новий торговельний центр на Троєщинському житловому масиві в Києві. Він розпочне роботу 6 квітня і стане вже десятим об'єктом мережі в столиці України.
Про це повідомили у пресслужбі "Епіцентру", передає Українська рада торгових центрів.
За попередніми оцінками, відрахування до місцевих та державного бюджетів перевищать 56 млн грн, також відкриття нового ТЦ забезпечить понад 400 робочих місць, розповіли в "Епіцентрі".
Об’єкт відкрили на місці колишнього гіпермаркету Нова Лінія на вулиці Бальзака, 65/1. Після перебудови гіпермаркету в торговий центр його загальна площа зросла в 7 разів – до 42 тис кв. м.
На першому поверсі ТЦ працюватиме продуктовий Food Market площею 2900 кв. м, Аптека 100+, зоомагазин Lapki, флора-центр "Букет" та відділи товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель.
На другому поверсі відкриються Центр Меблів (1600 кв. м), Центр Техніки ЦЕ ТЕ (1630 кв. м), відділи електротехніки, покриттів для підлоги та сантехніки, товарів для саду та городу, а також Галереї Деко (1890 кв. м), Intersport (790 кв. м), E.Pic (790 кв. м) та Expert (280 кв. м). Загальний асортимент товарів у ТЦ налічуватиме майже 185 тис артикулів.
У ТЦ також обладнано підземний паркінг на понад 350 місць, який під час повітряних тривог можна буде використовувати як укриття.
Крім цього, на мінус першому поверсі ТЦ також відкриється локація підзарядки електромобілів Е1.
Економічна правда