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"Епіцентр" відкрив на столичній Троєщині новий ТЦ на місці старого гіпермаркета 

П'ятниця, 5 квітня 2024, 20:02 - Анастасія Дячкіна
 
фото: пресслужба "Епіцентру"

Мережа "Епіцентр" відкриває новий торговельний центр на Троєщинському житловому масиві в Києві. Він розпочне роботу 6 квітня і стане вже десятим об'єктом мережі в столиці України. 

Про це повідомили у пресслужбі "Епіцентру", передає Українська рада торгових центрів. 

За попередніми оцінками, відрахування до місцевих та державного бюджетів перевищать 56 млн грн, також відкриття нового ТЦ забезпечить понад 400 робочих місць, розповіли в "Епіцентрі". 

Об’єкт відкрили на місці колишнього гіпермаркету Нова Лінія на вулиці Бальзака, 65/1. Після перебудови гіпермаркету в торговий центр його загальна площа зросла в 7 разів – до 42 тис кв. м. 

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На першому поверсі ТЦ працюватиме продуктовий Food Market площею 2900 кв. м, Аптека 100+, зоомагазин Lapki, флора-центр "Букет" та відділи товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель. 

 
фото: пресслужба "Епіцентру"

На другому поверсі відкриються Центр Меблів (1600 кв. м), Центр Техніки ЦЕ ТЕ (1630 кв. м), відділи електротехніки, покриттів для підлоги та сантехніки, товарів для саду та городу, а також Галереї Деко (1890 кв. м), Intersport (790 кв. м), E.Pic (790 кв. м) та Expert (280 кв. м). Загальний асортимент товарів у ТЦ налічуватиме майже 185 тис артикулів.  

 
фото: пресслужба "Епіцентру"

У ТЦ також обладнано підземний паркінг на понад 350 місць, який під час повітряних тривог можна буде використовувати як укриття. 

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Крім цього, на мінус першому поверсі ТЦ також відкриється локація підзарядки електромобілів Е1. 

Економічна правда 

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