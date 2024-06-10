Поліція викрила підпільний завод, що виробляв до 40 тисяч пачок цигарок на добу

На території промислових баз в Броварах, на Київщині, працівники поліції викрили підпільне виробництво цигарок, потужності якого дозволяли виготовляти 40 000 пачок на добу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що працівники департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції знешкодили підпільне виробництво тютюнової продукції.

Для цього приміщення, що знаходиться в броварській промзоні, обладнали виробничою лінією, завезли сировину, тару та інше. За оцінкою, вартість обладнання сягає понад мільйон гривень.

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Уточнюється, що до його організації причетні мешканці столичного регіону та Івано-Франківської області. Готову продукцію збували по всій території України поштою, а замовлення приймали через телеграм-канал.

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7 червня працівники поліції провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів, за результатами яких вилучено:

лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів;

майже 700 кг подрібненого тютюну;

1335 одиниць цигарок насипом;

2166 коробок для фасування тютюнових виробів;

рулони паперу для виготовлення цигарок.

Загальна вартість вилученого сягає 2 млн гривень.

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