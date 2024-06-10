У Харкові запровадили аварійні відключення світла

Через технічні ускладнення в магістральних мережах, "Укренерго" застосовує аварійні відключення для усіх споживачів у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 10 червня, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових і побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг відключень незначний, а причиною є технічні ускладнення в магістральній мережі.

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Водночас можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо:

В ніч проти 10 червня на Сумщині вимикався об’єкт енергетичної інфраструктури, через що знеструмлювались споживачі міста Суми. В регіоні запровадили аварійні відключення.

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Вранці 10 червня російська армія обстріляла Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області.

Економічна правда.