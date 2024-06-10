На Сумщині відновлене живлення всіх споживачів, знеструмлених вночі

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Енергопостачання споживачів на Сумщині відновлене в повному обсязі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Вночі, з технічних причин, дією захисту двічі вимикався один з енергооб’єктів на Сумщині. На Сумщині діяли аварійні відключення. Станом на 09:30 енергопостачання відновлене в повному обсязі. Причини відключень з’ясовуються, працюють ремонтні бригади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 10 населених пунктів у Черкаській та Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 470 населених пунктів.

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Нагадаємо:

В ніч проти 10 червня на Сумщині вимикався об’єкт енергетичної інфраструктури, через що знеструмлювались споживачі міста Суми. В регіоні запровадили аварійні відключення.

Вранці 10 червня російська армія обстріляла Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області.

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Економічна правда.