Російський суд розблокує заморожені активи UniCredit під заставу російських активів італійського банку

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У п'ятницю російський суд пом'якшив обмеження, накладені на UniCredit, дозволивши італійському банку запропонувати російські суверенні облігації в якості застави замість інших активів і майна.

Про це повідомляє Reuters.

У травні російський суд наклав арешт на активи другого за розміром в РФ європейського банку, UniCredit на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні, згідно з останнім фінансовим звітом головної російської дочірньої компанії банку.

"ЮніКредит Лізинг" та "ЮніКредит Гарант" є дочірніми компаніями АТ "ЮніКредит Банк", російського підрозділу італійської групи. Раніше в травні UniCredit заявив, що арешт торкнувся лише частини активів російського підрозділу, а не всієї дочірньої компанії.

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Після арешту активів російський підрозділ UniCredit домовився з позивачем, компанією "РусХімАльянс", про те, що UniCredit передасть у заставу російські казначейські облігації ОФЗ (облігації федерального займу) ринковою вартістю близько 556 мільйонів дол, повідомив суд.

"Це вважається пропорційним позовним вимогам, з урахуванням того, що ціна облігацій зазнає періодичних змін в залежності від впливу різних зовнішніх ринкових факторів", - йдеться в повідомленні суду.

Договір застави ОФЗ пом'якшує умови існуючих обмежень, зберігаючи при цьому можливість примусового виконання рішення суду в майбутньому, відзначили в російському суді.

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Нагадаємо:

Суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам - UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків РФ проти західних фінустанов з початку вторгнення.