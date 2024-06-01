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Через атаку РФ графіки відключення світла 1 червня можуть змінитися – Міненерго

Субота, 1 червня 2024, 11:50 - Ігор Пилипів
 
фото: Getty images

В Україні 1 червня з 18:00 до 23:00 очікуються відключення електроенергії, але через нічний обстріл росіянами енергосистеми, обсяги відключень можуть бути змінені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики. 

Зазначається, що вночі ворог здійснив вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах з березня цього року. Внаслідок цього були атаковані  енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. 

"Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися", – йдеться в повідомленні.  

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Додається, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 26 946 МВт-год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо:

Під час масованої атаки росіян вночі 1 червня 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

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У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

електроенергія Міненергетики війна
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Економічна правда
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