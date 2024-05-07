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Через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів у 3 областях

Вівторок, 7 травня 2024, 11:57 - Артур Крижний

Через грозу та вітер на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

З інших причин на ранок знеструмлені 419 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Нагадаємо:

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Через нічний обстріл на Сумщині було знеструмлено понад 400 тисяч споживачів.

Росіяни вночі, 6 травня, завдали ракетно-дронового удару по Сумській області, пошкодивши серед іншого високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".

На Сумщині майже повністю відновлено енергоживлення після атаки 6 травня, коли було знеструмлено понад 400 тисяч споживачів.

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Економічна правда
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