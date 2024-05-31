ВАКС стягнув у дохід держави активи компанії, пов’язаної з 1xbet, на майже 2 мільярди

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у виді стягнення активів компанії "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з букмекером 1xbet, в дохід держави на суму понад 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене за матеріалами кримінального провадження ДБР. Під час розслідування працівники ДБР спільно з СБУ, представниками Мін’юсту та інших органами встановили звʼязок компанії "Sia Royal Pay Europe" із російським букмекером "1xBet", представленого в Україні ТОВ "Твоя Беттінгова Компанія", та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.

"ДБР спільно з іншими державними органами підтвердило, що на українських банківських рахунках "Sia Royal Pay Europe" знаходяться кошти, пов’язані з російським бізнесом та капіталом, на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті без відповідного підтвердження джерел їхнього походження", – йдеться в повідомленні.

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У Мін’юсті додали, що апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Нагадаємо:

У березні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.

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Серед 287 юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО, зокрема, було пов’язане з букмекерською компанією 1xbet ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe).

У червні того ж року в управління АРМА передали 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe) - ця структура пов'язана із російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО України.

Наприкінці 2023 року Міністерство юстиції ініціювало стягнення в дохід держави активи ТОВ "Роял Пей".