"Необхідний крок": Галущенко підтвердив і прокоментував підвищення тарифу на електроенергію для населення

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко за підсумками засідання.

Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

При цьому "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

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"Підвищення тарифу - це складний, але необхідний крок. Мета - не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", - сказав Герман Галущенко.

Він додав, що якби Росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

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"Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави - адресні субсидії", - наголосив міністр енергетики.

"За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень", - додали в Міненерго.

Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

До ухвалення сьогоднішнього рішення обговорювались різні сценарії перегляду тарифу на електрику.

Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диферінцйований підхід, коли вартість електрики залежить від обсягу споживання.

Наприклад, за умови споживання до 100 кВт-год на місяць вартість повинна була залишитись незмінною — 2,64 гривні.

Якщо споживання перевищує 100 кВт-год, ціна мала зрости до 4,8 гривні за кожну кіловат-годину, починаючи з першої.

Детально про цей механізм, а також про принципи формування ринкової ціни ЕП писала раніше.

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