БЕБ викрило сірий експорт зерна, що завдав збитків на понад 13 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили чинних та колишніх працівників Одеської митниці, які допомагали компанії-експортеру ухилитись від сплати податків на понад 13 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Встановлено, що працівники Одеської митниці на підставі неправдивих документів, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.

У повідомленні БЕБ підкреслили, що ці сертифікати були використані експортером соняшникових культур для зменшення експортного мита з 10% до 3,6% та 2,7%. У такий спосіб державному бюджету було завдано понад 13 млн грн збитків.

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"П’ятьом учасникам вказаної схеми вже повідомлено про підозру." – йдеться в повідомленні.

Також в БЕБ уточнили, що досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Економічна правда.