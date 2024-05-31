Продажі пального на ОККО впали на 12-15% у перший тиждень дії закону про мобілізацію

Роздрібний продаж пального на АЗК ОККО в перший тиждень дії закону про мобілізацію впав на 12-15%.

Про це повідомив СЕО групи Василь Даниляк, пише "Інтерфакс-Україна".

"За тиждень, коли набув чинності мобілізаційний закон, ми втратили десь 12-15% реалізації залежно від регіону, а після підросли на 4%", - сказав він під час організованого Forbes Ukraine форуму "Гроші для Перемоги".

Даниляк нагадав, що український паливний ринок від початку російського повномасштабного вторгнення в літрах упав на 25%, зокрема у перший рік - на 32%.

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За його словами, група у зв'язку з багатомільйонним виїздом українців за кордон не убачає перспективи значного розширення діяльності на ринку B2C (бізнес для споживача).

"Якихось нових робочих місць у нашій індустрії ми не бачимо", - уточнив СЕО групи.

Нагадаємо:

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OKKO планує восени 2024 року розпочати роботи зі спорудження комплексу ВЕС встановленою потужністю 150 МВт у Волинській області.

ОККО слідом за біоетаноловим планує побудувати біодизельний завод.

Економічна правда.