У Києві обмежать рух естакадним з’їздом біля станції метро "Дніпро"

КМДА

До 25 липня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро" у зв’язку з продовженням ремонтних робіт.

Про це повідомляє КК "Київавтодор", пише КМДА.

"На час ремонту споруди закриють рух транспорту на крайній лівій смузі, а також пішоходів – на тротуарній частині біля неї. Рух пішоходів здійснюватиметься тротуаром із протилежної сторони естакадного з’їзду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.

Із 24 травня до 31 липня у Дніпровському районі Києва на вул. Дениса Рачінського дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

Економічна правда.

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