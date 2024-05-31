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У Києві обмежать рух естакадним з’їздом біля станції метро "Дніпро"

П'ятниця, 31 травня 2024, 13:15 - Артур Крижний
 
КМДА

До 25 липня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро" у зв’язку з продовженням ремонтних робіт.

Про це повідомляє КК "Київавтодор", пише КМДА.

"На час ремонту споруди закриють рух транспорту на крайній лівій смузі, а також пішоходів – на тротуарній частині біля неї. Рух пішоходів здійснюватиметься тротуаром із протилежної сторони естакадного з’їзду", - йдеться у повідомленні.

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Із 24 травня до 31 липня у Дніпровському районі Києва на вул. Дениса Рачінського дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. 

Економічна правда.

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