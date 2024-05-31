У Києві обмежать рух естакадним з’їздом біля станції метро "Дніпро"
До 25 липня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро" у зв’язку з продовженням ремонтних робіт.
Про це повідомляє КК "Київавтодор", пише КМДА.
"На час ремонту споруди закриють рух транспорту на крайній лівій смузі, а також пішоходів – на тротуарній частині біля неї. Рух пішоходів здійснюватиметься тротуаром із протилежної сторони естакадного з’їзду", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.
Із 24 травня до 31 липня у Дніпровському районі Києва на вул. Дениса Рачінського дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.
Економічна правда.