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У Києві обмежать рух транспорту на 2-х вулицях Дніпровського району

Четвер, 23 травня 2024, 18:10 - Віктор Волокіта
 

Із 24 травня до 31 липня у Дніпровському районі Києва на вул. Дениса Рачінського дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. 

Про це повідомили у КМДА. 

На час проведення комплексу робіт рух транспорту ділянкою від вул. Євгена Маланюка до вул. Каховської частково обмежать.

Крім того, на три місіці, із 24 травня до 31 серпня на просп. Алішера Навої на ділянці від Воскресенського просп. до вул. Князя Романа Мстиславича триватиме комплекс робіт з ремонту асфальтобетонного покриття.  

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Відповідно, на цій ділянці проспекту рух транспорту теж буде частково обмежений.

 

Нагадаємо:

У Києві з 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь"). 

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Економічна правда

КМДА транспорт
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