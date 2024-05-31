TikTok розробляє копію свого алгоритму рекомендацій для США, щоб уникнути заборони

TikTok працює над клоном свого алгоритму рекомендацій для користувачів США, що буде більш прийнятною для американських законодавців, які хочуть заборонити китайський застосунок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Робота над розділенням вихідного коду за замовленням китайської материнської компанії ByteDance наприкінці минулого року передувала законопроекту про примусовий продаж американської частки TikTok, який почав набирати обертів у Конгресі цього року. Законопроект був підписаний у квітні.

Джерела заявили, що після розділення коду це може закласти основу для продажу американських активів, хоча наразі таких планів немає.

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Раніше компанія заявляла, що не планує продавати американські активи, і такий крок був би неможливим.

Нагадаємо:

Міністерство юстиції США і TikTok звернулися до апеляційного суду США з проханням встановити прискорений графік розгляду юридичних проблем, пов'язаних з вимогою продати американські активи TikTok до 19 січня.

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TikTok став найдорожчим брендом у Китаї, обігнавши Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) та ще 3 найбільші держбанки КНР.

Економічна правда.