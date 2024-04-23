УЗ обрала нового постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах

"Укрзалізниця" на торгах обрала компанію, яка організовуватиме харчування пасажирів у поїздах Інтерсіті+.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Переможцем торгів на надання послуги у системі SmartTender стала компанія ТОВ "Понтем.УА", їй вже направили пропозицію укласти угоду. Угода діятиме наступні 5 років.

"Щоб обрати найкращу пропозицію від кваліфікованих гравців ринку, до участі в тендері Укрзалізниця запросила понад 40 українських та міжнародних компаній. Попередньо з усіма потенційними учасниками торгів були проведені консультації та сформовані консолідовані технічні вимоги.

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В аукціоні взяло участь 7 компаній, серед яких були найбільші АЗК, ресторанний холдинг, мережі кав'ярень, кейтерингові компанії та ін", - йдеться у повідомленні.

Переможцем торгів у системі SmartTender стала компанія ТОВ "Понтем.УА", яка запропонувала ціну, вдвічі більші від стартової (3,63 млн грн без ПДВ).

"Понтем.УА" - міжнародна компанія, яка 8 років працює на українському ринку, має досвід в організації дитячого харчування, авіакейтерингу тощо, додали в УЗ.

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У держкомпанії запевнили, що переможець торгів перед підписанням угоди додатково пройде всі безпекові перевірки.

За даними YouControl, засновником ТОВ "Понтем.УА" є литовська компанія "Балтійос паслаугу групе", а її бенефіціар - Ірмантас Норкус.

Компанія, зокрема, надає послуги з організації громадського харчування у школах, дитячих садках, лікарнях, державних та приватних підприємствах.

Раніше видання "Наші гроші" повідомляло, що у 2020 році Міноборони звинувачувало ТОВ "Понтем.УА" у відмові укласти договори за результатами виграних тендерів щодо послуг із харчування військовослужбовців у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо:

У березні повідомлялось, що АТ "Укрзалізниця" оголосило повторний тендер на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Компанія "Понтем.УА" виграла попередній тендер УЗ у листопаді 2023 року, але її конкурсну пропозицію тоді відхилили через відсутність документів, які б підтверджували безпечність її технологічного і холодильного обладнання.

Іншого фіналіста тендеру дискваліфікували ще в день його проведення, тому УЗ була змушена провести відбір заново.

Із 2016 року послуги харчування пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ надає група WOG. Влітку 2023 року АМКУ заявив, що "Укрзалізниця" створила WOG привілейоване становище щодо конкурентів і має забезпечити конкурентний механізм відбору нового постачальника.

Економічна правда