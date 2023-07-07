АМКУ знайшов ознаки порушень закону у договорах УЗ на харчування в "Інтерсіті"

Антимонопольний комітет (АМКУ) надав рекомендації "Укрзалізниці" щодо ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції через непроведення відбору постачальника послуг із забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті й Інтерсіті+.

Про це повдомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Комітет за власною ініціативою провів дослідженння та встановив, що в період з лютого 2016 до 30 червня 2023 року послуги з забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" у різні проміжки часу надавалися виключно ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" та ТОВ "ВОГ КАФЕ".

"Комітет встановив, що у лютому 2016 року АТ "Укрзалізниця" через конкурс визначило виконавця послуг з забезпечення харчуванням, зокрема, пасажирів швидкісних поїздів. За результатом цього конкурсу АТ "Укрзалізниця" уклало з його переможцем - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" відповідний договір, строк дії якого закінчився 31 грудня 2016 року.

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Проте, АТ "Укрзалізниця" не проводило новий конкурс, а продовжувало договірні відносини з ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" шляхом перманентної пролонгації зазначеного договору. Внаслідок цього, строк договору, за яким ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" надавало послуги з забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" сплинув лише 30 червня 2021 року", - заявили в АМКУ.

У комітеті додали, що в період дії зазначеного договору, 14 травня 2019 року між УЗ та "Вог Кафе" без проведення будь-яких процедур конкурсного відбору було укладено агентський договір.

"Предметом вказаного договору було надання послуг зі сприяння в реалізації сервісних послуг харчування. При цьому, Агентський договір за змістом та суттю був подібний до договору, укладеного у 2016 році.

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Тобто, після закінчення строку дії договору від 2016 року, з 1 липня 2021 року, послуги із забезпечення харчування пасажирам швидкісних поїздів "Інтерсіті", "Інтерсіті+" надалі надавалися ТОВ "ВОГ КАФЕ" за Агентським договором, строк дії якого закінчився 30 червня 2023 року", - додають в АМКУ.

Там додали, що "Укрзалізниця" у період 2019 - 2020 років намагалася провести конкурс з визначення оператора із надання послуг по забезпеченню харчуванням пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Але у 2019 році конкурс був скасований самою конкурсною комісією АТ "Укрзалізниця", а в 2020 році за результатом проведення конкурсу спочатку було акцептовано пропозицію ТОВ "ГРІНЕД", однак надалі конкурс був також скасований.

"Таким чином, бездіяльність АТ "Укрзалізниця", що полягала у непроведені у період з 01.07.2021 по 30.06.2023 конкурсу з визначення надавача послуг із забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", створювала бар’єри для вступу на відповідний ринок іншим суб’єктам господарювання та надавало переваги ТОВ "ВОГ КАФЕ".

Це поставило ТОВ "ВОГ КАФЕ" у привілейоване становище відносно потенційних конкурентів", - зробили висновок в АМКУ.

"Оскільки така бездіяльність має ознаки порушення конкурентного законодавства, згідно з рекомендаціями Комітету, АТ "Укрзалізниця", шляхом конкурентного механізму відбору, має забезпечити умови для входження на відповідний ринок суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати харчування пасажирів у швидкісних поїздах", - додали в комітеті.

Зокрема, УЗ рекомендують припинити подібну практику та провести відкритий конкурс.

Економічна правда