У Голосіївському районі Києва уламки ракети зруйнували трансформаторну підстанцію

Наслідки ракетного удару по Києву фото: Кмва

У Києві у Голосіївському районі уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Станом на 8:10 енергетики почали відновлення постачання електроенергії.

"Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", – додали у ДТЕК.

Реклама:

Нагадаємо:

"Укренерго" заявило, що у п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії не прогнозуються. Водночас голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Економічна правда

Реклама: