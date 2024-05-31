У Голосіївському районі Києва уламки ракети зруйнували трансформаторну підстанцію
П'ятниця, 31 травня 2024, 09:00 -
У Києві у Голосіївському районі уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Станом на 8:10 енергетики почали відновлення постачання електроенергії.
"Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", – додали у ДТЕК.
Реклама:
Нагадаємо:
"Укренерго" заявило, що у п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії не прогнозуються. Водночас голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.
Економічна правда
Реклама:
Реклама: