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У Голосіївському районі Києва уламки ракети зруйнували трансформаторну підстанцію

П'ятниця, 31 травня 2024, 09:00 - Анастасія Дячкіна
Наслідки ракетного удару по Києву
Наслідки ракетного удару по Києву
фото: Кмва

У Києві у Голосіївському районі уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Станом на 8:10 енергетики почали відновлення постачання електроенергії.

"Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", – додали у ДТЕК. 

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Нагадаємо: 

"Укренерго" заявило, що у п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії не прогнозуються. Водночас голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Економічна правда 

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Київ енергетика електроенергія ДТЕК
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