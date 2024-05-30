Уряд не розглядав підвищення тарифів на електроенергію для населення

Уряд не розглядав на засіданні в четвер питання зміни тарифів на електроенергію для населення.

Про це повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні питання тарифів на електроенергію на уряді не розглядалося - не було поставлено "з голосу" до порядку денного. Хоча всі знали, що рішення має бути ухвалено", - написав він на своїй фейсбук-сторінці у четвер.

Кучеренко не став вказувати, що саме стало причиною неухвалення рішення.

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Нагадаємо:

Уряд з 1 червня планував підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Планувалося, що тариф для населення збільшиться на 80%, до 4,8 грн/кВт. За умови споживання понад 100 кВт на місяць.

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Планувалося, що для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.

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