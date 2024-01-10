Міжнародна організація праці прогнозує зростання безробіття у світі цьогоріч до 5,2%

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Міжнародна організація праці (ILO) очікує, що цьогоріч світовий рівень безробіття зросте до 5,2%, головним чином - через зростання безробіття в країнах з розвиненою економікою.

Про це пише Reuters.

У звіті організації "Світова зайнятість і соціальні перспективи на 2024 рік" прогнозується, що кількість безробітних зросте на 2 мільйони, в результаті чого глобальний рівень безробіття зросте до 5,2% з 5,1% у 2023 році.

"Ми прогнозуємо помірне падіння показників на ринках праці, частково через те, що зростання сповільнюється в усьому світі", - сказав директор дослідницького департаменту МОП Річард Саманс.

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У звіті йдеться, що після короткого сплеску зростання, коли країни оговтувалися від пандемії, сукупне зростання продуктивності праці швидко повернулося до низьких темпів, які спостерігалися протягом попереднього десятиліття.

"У періоди повільного зростання продуктивності реальний наявний дохід і реальна заробітна плата часто є вразливими до раптових цінових шоків", - додає організація.

Водночас у доповіді йдеться про те, що в найближчі два роки очікується незначне зростання зайнятості в країнах з рівнем доходу вище середнього.

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"Ситуація особливо тривожна в країнах із високим рівнем доходу, де зростання зайнятості стане від'ємним у 2024 році, а у 2025 році очікуються лише скромні поліпшення", - йдеться в документі.

У країнах з низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього зростання зайнятості залишиться стійким, прогнозує МОП.

Економічна правда