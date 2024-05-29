Кількість російських озброєнь, оснащене компонентами США, неприйнятно висока - Білий дім

Тривожна кількість російських озброєнь оснащена електронними компонентами, виробленими компаніями США і країн-союзників.

Про це заявив представник адміністрації Байдена, закликавши компанії зупинити потік деталей, які використовуються для ведення війни в Україні, пише Bloomberg.

"Відсоток російських бойових озброєнь з компонентами американських або союзницьких брендів викликає тривогу і є неприйнятно високим", - заявив заступник радника з національної безпеки з питань міжнародної економіки Дейліп Сінгх . "Використовуйте свій творчий потенціал і ресурси, знайте своїх клієнтів, знайте їхніх клієнтів і знайте кінцевих споживачів. Переконайтеся, що американські фірми не є мимовільними гвинтиками в арсеналі російської автократії".

США та їхні союзники намагаються зупинити потік деталей до Росії. Експортний контроль, який спрямований на переміщення товарів, а не фінансових операцій, було важко забезпечити, оскільки виробники не мають великих внутрішніх відділів з контролю за дотриманням вимог.

Реклама:

"Після 11 вересня знадобилися десятиліття, щоб побудувати архітектуру фінансових санкцій, - сказав Сінгх, відповідаючи на запитання на заході в Інституті Брукінгса. "Ми повинні зробити це зі швидкістю викривлення для технологічних і товарних компаній".

Нагадаємо:

Франція і Нідерланди нібито просувають у ЄС ідею про застосування санкцій до усіх фінансових установ, які допомагають Росії здійснювати фінансові операції для оплати за товари, компоненти чи технології, що використовуються в військово-промисловому комплексі.

Реклама:

Росія попри санкції досі імпортує для своїх винищувачів понад 2 000 компонентів, які виготовляють 200 компаній з 22 країн.

У північнокорейських балістичних ракетах Kn-23/24, якими Росія била по Києву в лютому, було знайдено електронні компоненти європейських, західних, японських та китайських компаній.

Економічна правда.