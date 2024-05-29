Російський суд частково задовольнив позов про вилучення €239 млн у Deutsche Bank

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Російський суд частково задовольнив позов російської компанії "РусХимальянс", яка вимагала вилучити у німецького Deutsche Bank понад 238 мільйонів євро за нібито невиконання угоди про банківські гарантії під час будівництва заводу в Усть-Лузі.

Про це йдеться на сайті російського суду.

Раніше у травні, суд Санкт-Петербурга наклав арешт на активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на його рахунках у Росії.

"РусХимальянс", що належить "Газмпрому", є оператором газопереробного заводу та виробництва скрапленого природного газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні 2021 року він підписав контракт з німецьким Linde на проєктування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботи через санкції ЄС.

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Deutsche Bank був одним з банків-гарантів проєкту. Однак, коли "РусхимАльянс" звернувся щодо гарантій, німецький банк відмовив, оскільки платіж російській компанії може порушити європейські санкції.

Кроки російського суду з замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з РФ, - повідомляють у Financial Times.

У вівторок 28 травня на сайті російського суду зʼявилось повідомлення про часткове задоволення позову "РУсХимальянсу" щодо вилучення 238,6 млн євро у Deutsche Bank, однак про деталі не повідомляють.

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Як повідомляє Reuters, Deutsche Bank зазначив, що рішення суду не є ні остаточним, ні таким, що підлягає виконанню станом на вівторок 28 травня.

"Як тільки ми отримаємо повне рішення суду, ми проаналізуємо його і приймемо рішення про подальші кроки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам - UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків РФ проти західних фінустанов з початку вторгнення.

Економічна правда