Всі розділи
Укр / Рус

З ремонту вивели другий атомний блок за тиждень

Вівторок, 28 травня 2024, 10:06 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Міненерго

27 травня до енергомережі підключили енергоблок "Енергоатома" потужністю 1000 МВт. Наразі триває набір його потужності. 

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатома". 

"Завдяки оперативним діям українських атомників планово-попереджувальний ремонт вдалося завершити на три дні раніше запланованого терміну. Відтак об'єднана енергосистема України зміцнилась додатковими 1000 МВт електроенергії", – повідомили в "Енергоатомі". 

Керівник "Енергоатома" Петро Котін наголосив, що українські атомники й надалі докладатимуть максимум зусиль для скорочення термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів, аби всі наші енергоблоки працювали на максимальній потужності.

Реклама:

У Міністерстві енергетики додали, що наразі до планових виходів в ремонт готуються ще кілька блоків. Це критично необхідно, аби забезпечити стабільну та безперебійну роботу усіх 9 атомних блоків протягом опалювального сезону.

Нагадаємо: 

26 травня після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі ще один атомний енергоблок АЕС. 

Реклама:
енергетика Енергоатом атомна енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
На Закарпатті розвиватимуть геотермальну енергетику 27 травня 2024, 17:22
Аварійна допомога енергосистемі Польщі: Україна отримувала надлишок генерації 27 травня 2024, 11:06
Водневий завод на Одещині. Як бізнес в промислових масштабах вироблятиме екологічне пальне 27 травня 2024, 10:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті