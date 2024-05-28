З ремонту вивели другий атомний блок за тиждень

фото: Міненерго

27 травня до енергомережі підключили енергоблок "Енергоатома" потужністю 1000 МВт. Наразі триває набір його потужності.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатома".

"Завдяки оперативним діям українських атомників планово-попереджувальний ремонт вдалося завершити на три дні раніше запланованого терміну. Відтак об'єднана енергосистема України зміцнилась додатковими 1000 МВт електроенергії", – повідомили в "Енергоатомі".

Керівник "Енергоатома" Петро Котін наголосив, що українські атомники й надалі докладатимуть максимум зусиль для скорочення термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів, аби всі наші енергоблоки працювали на максимальній потужності.

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У Міністерстві енергетики додали, що наразі до планових виходів в ремонт готуються ще кілька блоків. Це критично необхідно, аби забезпечити стабільну та безперебійну роботу усіх 9 атомних блоків протягом опалювального сезону.

Нагадаємо:

26 травня після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі ще один атомний енергоблок АЕС.

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