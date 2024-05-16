За два роки ЄБРР надав Україні 4 мільярда євро, підтримуючи енергосектор

З початку повномасштабного вторгнення допомога Європейського банку реконструкції та розвитку сягнула майже 4 млрд євро.

Про це розповів Міністр фінансів Сергій Марченко під час свого виступу на щорічній пленарній сесії Ради керуючих та інвестиційній панелі ЄБРР.

"Завдяки мобілізованим ресурсам нам вдалося забезпечити фінансування критично важливих видатків у енергосекторі та стабільність роботи системи передачі електроенергії", — зазначив Сергій Марченко.

За його словами, станом на травень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 19,5 млрд євро.

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На стадії реалізації в державному секторі знаходиться 10 спільних проєктів загальним обсягом позик 2,1 млрд євро. У 2024 році в рамках проектів, що реалізуються, вибірка склала понад 150 млн євро.

Міністр також додав, що банк зробив вагомий внесок у забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022/2023, 2023/2024 років та підготовку до опалювального сезону 2024/2025 років.

Зокрема, за діючими проектами з підтримки ліквідності та стійкості ключових суб’єктів господарювання критично важливої інфраструктури, таких як НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", АТ "Укрзалізниця" загальний обсяг виділеного фінансування становить до 1,3 млрд євро.

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Нагадаємо:

ЄБРР підписав угоду з українським "ПроКредит Банком" про надання механізму розподілу ризиків без покриття - угода гарантує покриття до 50% ризиків обсягом 70 млн євро у кредитуванні банком малого та середнього бізнесу в Україні.