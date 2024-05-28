Мінфін залучив 9,6 мільярда від продажу облігацій

На аукціоні з розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП) 28 травня Міністерство фінансів залучило до держбюджету майже 9,6 млд грн.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Від розміщення 1-річних гривневих паперів під 15,25% залучили 3,2 млрд грн.

Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 2 роки під 17% річних вдалось залучити 3,1 млрд грн.

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Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 17,5% річних приніс до бюджету 3,2 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн.

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 14 травня залучило до держбюджету понад 11,5 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 21 травня залучило до держбюджету понад 10,5 млрд грн.

Економічна правда