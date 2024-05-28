Правоохоронці вилучили незаконну лінію виробництва сигарет контрабандиста Альперіна

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки на виробництві та складах тютюнового підприємства, яку пов’язують із "відомим підсанкційним одеським контрабандистом". За даними джерел ЕП мова йде про Вадима Альперіна.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили лінію для виробництва тютюнових виробів, на якій незаконно виготовляли сигарети", - йдеться у повідомленні.

Раніше детективи БЕБ встановили, що товариство-ліцензіат, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виробляє та продає сигарети з підробленими марками акцизного податку.

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Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки провело обшуки в підконтрольних одеському бізнесмену складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб.

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Бюро не вказувало ім’я бізнесмена, але зазначало, що відносно нього було застосовано персональні санкції за контрабанду та 14 квітня 2021 року указом президента було припинено його громадянство. Опису правоохоронців відповідає одеський бізнесмен Вадим Альперін.

Вищий антикорупційний суд 12 жовтня 2023 року закрив кримінальне провадження проти одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні" та обіцяв подарунок за його пошук.

Бізнесмен Вадим Альперін обвинувачувався зі спільниками у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн. Альперін також знаходиться під санкціями РНБО.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також сімох фізичних, серед яких – громадяни іноземних держав.