Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору - Мінагрополітики

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України знищено близько 30% усього потенціалу вітчизняного агропромислового сектору.

Про це повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак.

"Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами", - заявив він.

Нагадаємо:

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Від початку великої війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів вартістю щонайменше 14 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав шкоди українському довкіллю на 2,2 трлн грн.

Економічна правда.

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