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Завдані Росією збитки довкіллю України сягнули 2,2 трильйони гривень – Шмигаль

Середа, 31 січня 2024, 13:06 - Анастасія Дячкіна

Від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав шкоди українському довкіллю на 2,2 трлн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного довкіллєвого форуму United for Nature. Agenda for Ukraine.

"За інформацією Міндовкілля, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн грн", – зазначив прем’єр.

Крім того, сотні тисяч квадратних кілометрів землі потенційно забруднені мінами та снарядами, додав глава уряду. 

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Шмигаль наголосив, що спільна мета України й партнерів – змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини, зокрема злочини проти довкілля.

"Принцип "Росія заплатить" для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу Україні", – підкреслив прем’єр.

Нагадаємо: 

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Станом на 1 вересня, за підрахунками KSE, сума прямої задокументованої шкоди, завданої інфраструктурі України, сягнула 151,2 млрд дол, що на 700 млн дол більше, ніж у червні. 

війна Росія збитки екологія
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