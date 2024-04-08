Росія знищила понад 60 тисяч гектарів українських лісів на 14 мільярдів – розслідування

Від початку великої війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів вартістю щонайменше 14 млрд грн.

Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Видання за допомогою супутникових знімків змогло встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів.

"За мінімальною оцінкою, сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн – це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тис га. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче", – йдеться в розслідуванні.

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Зазначається, що серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині – національний природний парк "Святі гори", розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку вторгнення на цій території точилися бойові дії, внаслідок чого 80% парку знищено.

Крім того, росіяни займаються активною вирубкою і в Луганській області, де до війни тільки 11% території займали ліси. У переважно степовій Луганщині ліси мають дуже важливу функцію – рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів.

Також на Харківщини заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% територій лісів.

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У 2022 році під час окупації Херсонщини, яка є однією з найменш (5%) заліснених областей України, значна частина лісів постраждала від пожеж, обстрілів та вирубок.

Також ліси Херсонщини серйозно постраждали і внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тоді затопило майже 55 тисяч гектарів лісу на лівобережжі Дніпра.

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Від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав шкоди українському довкіллю на 2,2 трлн грн.