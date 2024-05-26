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У понеділок, 27 травня, стабілізаційні відключення можуть застосовувати з 06:00 до 24:00

Неділя, 26 травня 2024, 19:09 - Володимир Тунік-Фриз
 
"Укренерго"

У понеділок, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії, при перебільшенні яких планують застосовувати стабілізаційні відключення, діятимуть з 06:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

В "Укренерго" зазначають, що стабілізаційні відключення можуть застосовувати з 06:00 до 24:00.

Відключення світла можуть застосовувати при перебільшенні лімітів споживання.

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При цьому, критична інфраструктура буде працювати у будь-якому випадку.

Економічна правда

електроенергія енергетика Укренерго
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