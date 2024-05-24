"Нова пошта" безплатно доставить книжки видавництва Vivat, чию друкарню знищили росіяни 

Компанія "Нова пошта" закликала купувати книги видавництва Vivat, чию друкарню у Харкові знищила російська ракета. Доставку компанія виконає за власний рахунок.

Про це йдеться у пресрелізі "Нової пошти".

"Будь-хто, хто зробить замовлення на сайті видавництва Vivat у період з 25 травня до 8 червня, отримає безплатну доставку Новою поштою – компанія бере на себе усі витрати", – повідомили у компанії.

Цим кроком Нова пошта приєднується до хвилі підтримки видавництва та харківської друкарні "Фактор-Друк", яку було знищено ударом російської ракети 23 травня, наголосили в компанії.

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Пропозиція діє на всій території України, крім територій, на яких ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими.

Доставка коштом Нової пошти розповсюджується на всі типи доставок — у відділення, поштомат, на адресу. Клієнтам не потрібно доплачувати комісію за оголошену вартість, пакування або доставку у село/смт.

Нагадаємо:

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23 травня росіяни влучили в друкарню книжкового видавництва Vivat під час обстрілу Харкова 23 травня, є загиблі та постраждалі.

Після обстрілу друкарні "Фактор-друк" було знищено понад 50 тисяч книг, постраждали як мінімум три видавництва: "Vivat", "Клуб сімейного дозвілля" ("КСД") та "Ранок".