У результаті обстрілу харківської друкарні знищено понад 50 тис книжок: постраждали як мінімум 3 видавництва

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Після обстрілу друкарні "Фактор-друк" у Харкові в четвер 23 травня було знищено понад 50 тисяч книг, постраждали як мінімум три видавництва: "Vivat", "Клуб сімейного дозвілля" ("КСД") та "Ранок".

Про це відомо із заяви президента Володимира Зеленського, видавництва "Vivat", а також із коментарів видавництва "Ранок" та "Клуб сімейного дозвілля" ("КСД") для ЕП.

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по місцевій друкарні "Фактор-друк".

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Пізніше на офіційному каналі видавництва "Vivat", що входить до холдингу "Фактор", якому належить постраждала друкарня, у Telegram повідомили про те, що книжки видавництва друкувались у друкарні під час удару:

"Фактор-друк - типографія, яка входить до групи компаній Фактор. Наше видавництво Vivat і книгарні Vivat - також входять до холдингу. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв", - йдеться у повідомленні.

Видавництво "Ранок", яке зокрема друкує підручники для українських шкіл, також повідомило про значні втрати після обстрілу:

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"Видавництво "Ранок" розміщувало на "Фактор-друк" кілька десятків тисяч книжок, наразі їхня доля невідома. Це приблизно 15-20% від загального тиражу видавництва", - генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов у коментарі для ЕП.

Ще однією компанією, що постраждала у результаті обстрілу харківської друкарні є "Клуб сімейного дозвілля" ("КСД"):

"Фактор-Друк" –одна з основних друкарень, з якими співпрацює видавництво "КСД". Для нас цей теракт став справжнім шоком Ми всією командою співчуваємо родинам загиблих і готові долучитися до їх підтримки, коли будуть відомі деталі.

На сьогодні оцінити збитки і вплив на видавничі плани неможливо, оскільки все ще ведуться роботи з усунення наслідків. Як велике видавництво, у якого і офіс, і склад знаходяться в Харкові, ми перестрахувалися – наші наклади розподілені між декількома друкарнями.

У друці на "Фактор-друк" знаходилися 11 тайтлів. Їх доля наразі невідома", - повідомила PR-менеджерка видавництва КСД Тетяна Рябченко у коментарі для ЕП.

Економічна правда