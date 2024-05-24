У Києві відкрили пішохідний міст на Оболонський острів

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У Києві відкрили пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів, кошти на добудову якого виділила Метрополія Великого Парижа.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Будівництво мосту почалось ще у 2020 році за меценатські кошти, але з початком великої війни будівництво стало на паузу. Прогонові конструкції виготовили до 2022 року, тому вони чекають на встановлення після монтажу останньої опори. У січні 2023 року новим меценатом стали французькі платники податків.

Добудований міст являє собою лінійну споруду, яка зв’язує парк "Наталка" з територією Оболонського острова, що дозволить розширити зону відпочинку та рекреації Києва.

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Нагадаємо:

Наприкінці січня 2023 року міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.

Пізніше стало відомо, що Оболонська районна державна адміністрація витратить 20 мільйонів гривень на добудову мосту між Оболонською набережною та Оболонським островом.