Київ витратить 20 мільйонів на добудову моста, який Кличко обіцяв побудувати за кошти меценатів

Соцмережі

Оболонська районна державна адміністрація витратить 20 мільйонів гривень на добудову мосту між Оболонською набережною та Оболонським островом.

Відповідний тендер викладено на сайті Prozorro.

Початок тендерного аукціону призначено на 1 травня. Строк виконання робіт - до 10 червня 2024 року.

Читайте також: Французи оплатять будівництво мосту на безлюдний острів у Києві. Що там буде?

Реклама:

Нагадаємо:

Наприкінці січня 2023 року міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.