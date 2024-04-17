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Київ витратить 20 мільйонів на добудову моста, який Кличко обіцяв побудувати за кошти меценатів

Середа, 17 квітня 2024, 15:59 - Артур Крижний
 
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Оболонська районна державна адміністрація витратить 20 мільйонів гривень на добудову мосту між Оболонською набережною та Оболонським островом. 

Відповідний тендер викладено на сайті Prozorro.

Початок тендерного аукціону призначено на 1 травня. Строк виконання робіт - до 10 червня 2024 року.

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Нагадаємо: 

Наприкінці січня 2023 року міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.

Оболонь Київ Кличко тендер
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