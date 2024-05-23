ФДМУ визначив умови і стартову ціну приватизації "ОГХК". Далі рішення за Кабміном

Аукціонна комісія для продажу держпакету акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" ("ОГХК") визначила умови приватизації зі стартовою ціною 3,89 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що стартова ціна продажу державного пакета акцій АТ "ОГХК" визначена радником ТОВ "БДО Корпоративні фінанси", залученим за погодженням з Кабміном до підготовки аукціону.

"За результатами засідання аукціонною комісією було визначено умови приватизації державного пакета акцій АТ "ОГХК", які включають збереження основних видів діяльності компанії, внесення інвестицій у модернізацію виробництва, забезпечення соціальних гарантій працівникам товариства тощо, та заслухано Звіт Радника щодо визначення стартової ціни 100% пакета акцій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" станом на 16 травня 2024 року.

Реклама:

Відповідно, стартова ціна продажу державного пакета акцій АТ "ОГХК" становить 3,89 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі Фонд готується до внесення на розгляд уряду проєкту відповідного рішення КМУ щодо схвалення умов та стартової ціни продажу державного пакета акцій АТ "ОГХК", пояснили у ФДМУ.

Електронний аукціон з продажу державного пакета акцій АТ "ОГХК" буде відбуватися у системі "Прозорро.Продажі" та буде оголошений Фондом відразу після прийняття урядом відповідного рішення щодо умов та стартової ціни продажу.

Реклама:

Нагадаємо: