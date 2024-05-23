"Роснєфть" просить Кремль компенсувати витрати на захист НПЗ від дронів

Найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть" просить уряд РФ надати ъй податкові пільги для компенсації витрат через атаки безпілотників на НПЗ у РФ.

Про це йдеться у листі глави "Роснєфті" Ігоря Сєчіна до прем'єра РФ Мішустіна, пише "Коммерсантъ".

Зокрема, "Роснэфть" просить продовжити на два роки, до 1 січня 2033 року, терміни отримання інвестиційної надбавки до зворотного акцизу на нафту.

"Бюджетну підтримку у вигляді інвестнадбавки (підвищувальний коефіцієнт 1,3 у формулі зворотного акцизу) отримують НПЗ, які уклали з Міненерго РФ інвестугоди про введення нових установок поглиблення переробки. Загалом укладено 21 угоду на введення 50 установок із загальними інвестиціями понад 1 трлн руб.

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За даними Мінфіну РФ, з бюджету за інвестнадбавкою у 2022 і 2023 роках виплачено понад 106 млрд і 150 млрд руб. відповідно", - пише видання.

За словами Сєчіна, через зростання "терористичних ризиків" "Роснєфть" змушена впроваджувати широкий і витратний комплекс заходів фізичного захисту нафтових об'єктів від дронів.

Глава "Росєнфті" заявив, що після ударів безпілотників раніше компанія призупиняла роботу установок на Сизранському, Рязанському, Куйбишевському та Туапсинському НПЗ.

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Сєчін пропонує компенсувати компанії витрати на безпеку шляхом відрахувань з податку на видобуток корисних копалин (НДПІ) або податку на прибуток, а також шляхом збільшення зворотного акцизу на нафту.

Також, за словами Сєчіна, є проблеми з модернізацією НПЗ через санкції, які обмежили постачання обладнання та призвели до зростання витрат на логістику і будівельні роботи.

Нагадаємо:

Нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе, один із найбільших на півдні Росії, відновив переробку нафти після атаки українських дронів у січні.

Раніше повідомлялось, що Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.

Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі РФ, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

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Економічна правда