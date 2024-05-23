"Роснєфть" просить Кремль компенсувати витрати на захист НПЗ від дронів
Найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть" просить уряд РФ надати ъй податкові пільги для компенсації витрат через атаки безпілотників на НПЗ у РФ.
Про це йдеться у листі глави "Роснєфті" Ігоря Сєчіна до прем'єра РФ Мішустіна, пише "Коммерсантъ".
Зокрема, "Роснэфть" просить продовжити на два роки, до 1 січня 2033 року, терміни отримання інвестиційної надбавки до зворотного акцизу на нафту.
"Бюджетну підтримку у вигляді інвестнадбавки (підвищувальний коефіцієнт 1,3 у формулі зворотного акцизу) отримують НПЗ, які уклали з Міненерго РФ інвестугоди про введення нових установок поглиблення переробки. Загалом укладено 21 угоду на введення 50 установок із загальними інвестиціями понад 1 трлн руб.
За даними Мінфіну РФ, з бюджету за інвестнадбавкою у 2022 і 2023 роках виплачено понад 106 млрд і 150 млрд руб. відповідно", - пише видання.
За словами Сєчіна, через зростання "терористичних ризиків" "Роснєфть" змушена впроваджувати широкий і витратний комплекс заходів фізичного захисту нафтових об'єктів від дронів.
Глава "Росєнфті" заявив, що після ударів безпілотників раніше компанія призупиняла роботу установок на Сизранському, Рязанському, Куйбишевському та Туапсинському НПЗ.
Сєчін пропонує компенсувати компанії витрати на безпеку шляхом відрахувань з податку на видобуток корисних копалин (НДПІ) або податку на прибуток, а також шляхом збільшення зворотного акцизу на нафту.
Також, за словами Сєчіна, є проблеми з модернізацією НПЗ через санкції, які обмежили постачання обладнання та призвели до зростання витрат на логістику і будівельні роботи.
Нагадаємо:
Нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе, один із найбільших на півдні Росії, відновив переробку нафти після атаки українських дронів у січні.
Раніше повідомлялось, що Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.
Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі РФ, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.
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Економічна правда