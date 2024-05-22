Всі розділи
Укр / Рус

Кількість резидентів у "Дія.City" досягла однієї тисячі компаній

Середа, 22 травня 2024, 18:43 - Анастасія Дячкіна

Перша тисяча компаній стала резидентами у "Дія.City". 

Про це повідомила керівниця проєктного офісу Дія.City Наталя Денікеєва. 

"Для нас Дія.City це вже давно не про низькі податки. Це про системну підтримку ІТ-індустрії, синергію держави та бізнесу. Це про вибір України йти шляхом успішних високотехнологічних країн", – написала вона. 

Денікеєва додала, що команда продовжить працювати і надалі, щоб "резидентство у Дія.City для ІТ-компаній було базою". 

Реклама:

"Звісно, наша мрія – щоб резидентство у Дія.City для ІТ-компаній було базою. А на український ринок заходили потужні світові гравці. Ми продовжуємо над цим працювати і робимо це тепер вже разом з нашими резидентами, що стали амбасадорами Дія.City", – зазначила керівниці проєктного офісу. 

Нагадаємо:

За підсумками минулого року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 8,5 мільярда гривень податків, порівняно з 4 мільярдами у 2022 році.

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку Кабмін схвалив наприкінці грудня 2023 року, не створить підґрунтя для перегляду режимів оподаткування простору для IT-компаній Дія.City.

Реклама:
компанії ІТ ІТ-ринок
Реклама:
Матеріали за темою
Компанії S&P 500 штучно завищують прибуток, вилучаючи витрати 22 травня 2024, 17:09
Материнська компанія соцмережі Трампа отримала збиток у понад 300 мільйонів доларів 21 травня 2024, 16:38
Найбільший виробник природного газу в США почав скорочувати робочі місця 21 травня 2024, 10:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті