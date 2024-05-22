Кількість резидентів у "Дія.City" досягла однієї тисячі компаній

Перша тисяча компаній стала резидентами у "Дія.City".

Про це повідомила керівниця проєктного офісу Дія.City Наталя Денікеєва.

"Для нас Дія.City це вже давно не про низькі податки. Це про системну підтримку ІТ-індустрії, синергію держави та бізнесу. Це про вибір України йти шляхом успішних високотехнологічних країн", – написала вона.

Денікеєва додала, що команда продовжить працювати і надалі, щоб "резидентство у Дія.City для ІТ-компаній було базою".

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"Звісно, наша мрія – щоб резидентство у Дія.City для ІТ-компаній було базою. А на український ринок заходили потужні світові гравці. Ми продовжуємо над цим працювати і робимо це тепер вже разом з нашими резидентами, що стали амбасадорами Дія.City", – зазначила керівниці проєктного офісу.

Нагадаємо:



За підсумками минулого року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 8,5 мільярда гривень податків, порівняно з 4 мільярдами у 2022 році.

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку Кабмін схвалив наприкінці грудня 2023 року, не створить підґрунтя для перегляду режимів оподаткування простору для IT-компаній Дія.City.

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