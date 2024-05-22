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Мозамбік може бути ланкою в постачанні українського зерна країнам Африки – Зеленський

Середа, 22 травня 2024, 17:19 - Олексій Павлиш

Мозамбік може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі.

"Україна експортує зерно до Мозамбіку, але готова ділитись і своїм багатим досвідом в агропромисловості. Мозамбік також може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки.

Питання продовольчої безпеки буде одним з основних на нашому Саміті миру у Швейцарії, тому для нас важлива участь Мозамбіку", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Малаві Лазарусом Чакверою заявив, що Київ готовий бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки.

Судан отримав чергову партію українського зерна у межах ініціативи Grain from Ukraine.

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Економічна правда

зерно Україна Африка Зеленський
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