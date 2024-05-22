Мозамбік може бути ланкою в постачанні українського зерна країнам Африки – Зеленський
Мозамбік може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі.
"Україна експортує зерно до Мозамбіку, але готова ділитись і своїм багатим досвідом в агропромисловості. Мозамбік також може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки.
Питання продовольчої безпеки буде одним з основних на нашому Саміті миру у Швейцарії, тому для нас важлива участь Мозамбіку", - заявив Зеленський.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Малаві Лазарусом Чакверою заявив, що Київ готовий бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки.
Судан отримав чергову партію українського зерна у межах ініціативи Grain from Ukraine.
Економічна правда