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У додатку "Резерв+" оновили дані вже 700 тисяч громадян

Вівторок, 21 травня 2024, 16:11 - Артур Крижний

У електронному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" оновили дані вже 700 тисяч громадян.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+. 700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих", - йдеться у повідомленні.

Після України за кількістю оновлень йдуть такі країни:

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  • Польща — 1 727.
  • Німеччина — 1 369.
  • Канада — 443.

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Нагадаємо:

В перший день роботи додатку  Резерв+, 18 травня, в ньому зареєструвалося понад 150 тисяч громадян, ще сотні тисяч очікують авторизації.

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Станом на першу половину понеділка 20 травня у електронному застосунку для призовників "Резерв+" оновили дані понад 415 тис громадян.

Міноборони війна Україна
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