ФДМУ продав на аукціоні конфісковані квартири колаборанта Сальдо і росолігарха Шелкова

Фонд держмайна (ФДМУ) 21 травня продав на онлайн-аукціонах перші санкційні активи - конфісковані квартири колаборанта Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

"Загалом 11 учасників прийшли змагатися за санкційне майно. Конкуренція учасників на торгах дозволила підвищити стартову ціну, і після укладання угод за результатами онлайн-аукціонів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійде понад 6,9 млн гривень", - заявив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

Обидві квартири знаходяться в Одесі, неподалік пляжу "Аркадія".

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Так, вартість квартири, яка раніше належала Шелкову, стартувала на торгах з майже 3.8 млн гривень. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн гривень.

"Чотирикімнатне житло площею 175.5 м кв. знаходиться у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси", - йдеться у повідомленні.

Водночас квартиру Сальдо ФДМУ виставив на торги зі стартовою ціною майже 1,9 млн гривень. У торгах взяли участь 9 учасників, її фінальна вартість - понад 2,9 млн грн. Квартира Сальдо розташована на восьмому поверсі 18-поверхового будинку. Загальна площа - 128,5 кв. м, житлова - 50,7 кв. м.

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Переможці аукціонів мають 20 робочих днів на сплату вартості лотів після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, пояснили у ФДМУ.

"У Фонді держмайна України сьогодні в опрацюванні 753 одиниці санкційного майна. Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі і навіть паркомісця.

Кожен актив ворогів України ми активно готуємо до реалізації: знімаємо арешти, приводимо у відповідність документацію, проводимо реєстраційні дії тощо. Робимо все для того, аби активи підсанкційних осіб працювали на відновлення України", - заявив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Зазначається, що 31 травня 2024 року в системі Прозорро.Продажі відбудуться торги з продажу ще одного санкційного активу - конфіскованого у російського олігарха заводу "ПентоПак".

Нагадаємо:

Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу конфіскованих квартир російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо не відбулися через відсутність потенційних покупців.

Після цього Фонд держмайна повторно виставив їх на аукціон.

Економічна правда