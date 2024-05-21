У NovaPay повідомили про можливість використовувати їх картку як зарплатну 

Власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця.

Про це "Економічній правді" повідомили у пресслужбі фінансового сервісу.

У пресслужбі проінформували, що оформити це можна в застосунку.

Для цього потрібно створити паперову або електронну заяви на отримання зарплати на картку NovaPay та передати бухгалтеру підприємства.

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Нагадаємо:

У грудні 2023 року NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.

У квітні у NovaPay повідомили, що мають намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ) орієнтовно у червні.

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Економічна правда