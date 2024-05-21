У NovaPay повідомили про можливість використовувати їх картку як зарплатну
Вівторок, 21 травня 2024, 15:40 -
Власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця.
Про це "Економічній правді" повідомили у пресслужбі фінансового сервісу.
У пресслужбі проінформували, що оформити це можна в застосунку.
Для цього потрібно створити паперову або електронну заяви на отримання зарплати на картку NovaPay та передати бухгалтеру підприємства.
Реклама:
Нагадаємо:
У грудні 2023 року NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.
У квітні у NovaPay повідомили, що мають намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ) орієнтовно у червні.
Реклама:
Економічна правда
Реклама: