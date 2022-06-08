Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії – Bloomberg
Американська корпорація Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії, приєднуючись до переліку відомих технологічних компаній, які скорочують діяльність або зовсім йдуть з РФ після її вторгнення в Україну.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.
"У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в Росії", - йдеться в повідомленні компанії.
"Ми будемо продовжувати виконувати наші існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі", - додали в Microsoft.
За словами представника компанії, постраждають понад 400 співробітників.
"Ми тісно співпрацюємо з постраждалими cпівробітниками, щоб забезпечити шанобливе ставлення до них і нашу цілковиту підтримку в цей складний час", - йдеться у заяві Microsoft.
У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і свої офіси.
"Американські компанії в технологічних та інших сферах припиняють свою діяльність у Росії після її вторгнення в Україну.
IBM заявила, що починає призупиняти свої бізнес-операції. Apple Inc. і Nike Inc. припинили продажі. Німецький виробник програмного забезпечення для бізнесу SAP SE заявив у квітні, що вживає заходів до "впорядкованого завершення" своєї діяльності в Росії, плануючи припинити підтримку локальних продуктів у країні та одночасно згортаючи хмарні послуги", - пише Bloomberg.
Економічна правда
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