Microsoft закриє доступ до хмарних сервісів для компаній у РФ

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Американська корпорація Microsoft надіслала російським компаніям лист про те, що з 20 березня 2024 року закриє доступ до своїх хмарних продуктів для російських організацій.

Про це пише РБК із посиланням на джерела на IT-ринку РФ.

Інформацію про лист виданню підтвердили в ГК Softline (розробник екосистеми Softline Universe). PR-директор Softline Світлана Ащеулова повідомила про отримання аналогічної інформації і від Amazon.

"У зв'язку з цим ГК Softline попереджає про можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google", - сказала Ащеулова.

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За її словами, із зазначеної дати буде припинено доступ до хмарних продуктів, таких як Power BI, Dynamics CRM тощо. "Ми очікуємо, що припинення також торкнеться хмарних рішень, що містять ці продукти", - сказала представник російського розробника.

У листі Microsoft заявила, що через санкції ЄС не зможе постачати "певне програмне забезпечення для управління або проєктування (включно з хмарними рішеннями) організаціям, зареєстрованим у Росії".

"Microsoft повинна припинити дію цих підписок до 20 березня 2024 року, до майбутніх вказівок ЄС, які змінять це рішення, або загального чи спеціального дозволу від регулюючих органів ЄС. Після 20 березня 2024 року ви не зможете отримати доступ до цих продуктів або послуг Microsoft, а також до будь-яких даних, що зберігаються в них", - йдеться в листі компанії.

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Це пов'язано з 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, який ухвалили 19 грудня 2023 року. У ньому містяться обмеження на постачання програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI, CRM та ін.), пояснила Ащеулова.

"Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо.

Згідно з листами від правовласників, ці продукти стануть недоступними для російських клієнтів у зв'язку з вимогами нових положень Регламенту ЄС 833/2014, який запроваджує обмеження на постачання в Росію різних видів програмного забезпечення. Мова може йти про всі хмарні продукти Microsoft, Amazon і Google, які правовласники визначать як заборонені для постачання в РФ згідно з вимогами зазначеного вище регламенту", - зазначила вона.

За словами гендиректора компанії "Базальт СПО" (розробник російських операційних систем "Альт") Олексія Смирнова, у якихось організацій "ще була раніше куплена підписка на продукти Microsoft", якісь "оплачували сервіси із зарубіжних рахунків".

"Використовувати сервіси Microsoft, особливо для зберігання даних, було недалекоглядним рішенням. Ризик був, і тепер він реалізувався. Це серйозний аргумент для організацій, які уникають переходу на російське ПЗ і сервіси", - сказав він.

У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Microsoft оголосила про призупинення продажів продуктів і послуг у Росії. Повідомлялось, що Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії

У серпні минулого року стало відомо, що компанія перестане продовжувати підписки на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) корпоративним клієнтам у Росії після 30 вересня через санкції.

Економічна правда