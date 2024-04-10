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Україна виконала всі структурні маяки МВФ, передбачені на березень - Марченко

Середа, 10 квітня 2024, 18:56 - Анастасія Жарикова

Кабмін розробив концептуальну записку для державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" з її переорієнтацією на малі та середні підприємства (МСП),  чим виконав всі маяки, передбачені Меморандумом за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ на березень.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Навіть більше, її (концептуальна записка до "5-7-9%" - ІФ-У) вже ухвалено урядом. Ми зараз отримали зворотний зв'язок із боку МВФ, доопрацювали. Я не бачу там особливих проблем у записці або в інших заходах, ми все виконуємо вчасно", - сказав міністр.

За його словами, Україна виконала всі необхідні структурні маяки, термін виконання яких був до кінця березня цього року.

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Також очільник Мінфіну відзначив успішне проходження третього перегляду програми EFF, за підсумками якого до бюджету надійшло 880 млн дол.

"Зараз ми робимо необхідні кроки для того, щоб підготуватися до четвертого перегляду, який, як ми очікуємо, буде, сподіваюся, не пізніше червня (...), і далі будемо працювати. Це для нас основний із треків, і ми дуже ретельно виконуємо взяті на себе зобов'язання", - додав Марченко.

Нагадуємо:

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У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 9 млрд доларів США зовнішнього фінансування. 

МВФ Мінфін
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