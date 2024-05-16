Україна буде жити з дефіцитом електрики наступні два роки - експерт
Навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.
Таку думку висловив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу.
Так, він заявив, що в Україні наявний відвертий дефіцит генеруючих потужностей. Водночас високовольтні мережі перебувають у кращому стані.
"На жаль, проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться. Навіть, якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки й це буде нормальним станом для української енергосистеми", - заявив він.
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Нагадаємо:
В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.