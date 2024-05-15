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За квітень "Нафтогаз" сплатив у держбюджет 11,5% від усіх податкових надходжень

Середа, 15 травня 2024, 15:52 - Артур Крижний

"Нафтогаз" сплатив у квітні до держбюджету 8 мільярдів гривень, що складає 11,5% від усіх податкових надходжень

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

За чотири місяці 2024 року група "Нафтогаз" поповнила державний бюджет України на 26,2 млрд грн податків. Ще 2,1 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

Нагадаємо:

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Рада зобов'язала "Укрнафту" сплачувати дивіденди безпосередньо до держбюджету.

Минулого року більшість підприємств  групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%. 

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податки Нафтогаз держбюджет
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