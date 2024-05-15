Всі розділи
Укр / Рус

У Міненерго попередили про можливі аварійні відключення ввечері

Середа, 15 травня 2024, 11:49 - Анастасія Дячкіна

У Міністерстві енергетики пояснили, що аварійні відключення світла зранку 15 травня були спричинені дефіцитом електроенергії в системі. Водночас відомство допускає нестачу електроенергії і ввечері.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

"Вчора ввечері в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причина – значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання", – зазначили у відомстві. 

Зранку 15 травня через дефіцит застосовувалися аварійні відключення. У вечірні години також можлива нестача електроенергії.

Реклама:

Нагадаємо: 

Станом на 09:00 екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.

14 травня компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії. 

Реклама:

Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

енергетика електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
Ввечері можливі аварійні відключення світла: енергетики назвали умову 15 травня 2024, 11:46
Графіки обмеження енергопостачання для промисловості діятимуть усю добу - Укренерго 15 травня 2024, 09:41
У Києві та кількох областях скасували екстренні відключення 15 травня 2024, 09:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті