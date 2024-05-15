У Міненерго попередили про можливі аварійні відключення ввечері

У Міністерстві енергетики пояснили, що аварійні відключення світла зранку 15 травня були спричинені дефіцитом електроенергії в системі. Водночас відомство допускає нестачу електроенергії і ввечері.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

"Вчора ввечері в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причина – значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання", – зазначили у відомстві.

Зранку 15 травня через дефіцит застосовувалися аварійні відключення. У вечірні години також можлива нестача електроенергії.

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Нагадаємо:

Станом на 09:00 екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.

14 травня компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії.

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Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.