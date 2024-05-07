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"Нафтогаз" торік отримав понад 23 мільярди прибутку

Вівторок, 7 травня 2024, 13:58 - Анастасія Дячкіна

У 2023 році група "Нафтогаз" отримала 23,1 млрд грн прибутку проти збитку 79,1 млрд грн за підсумками 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році. Про це свідчить консолідована фінансова звітність, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Основою прибутковості за бізнес-напрямами стали кращі фінансові результати підприємств групи. Планується, що більша частина чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі, повідомили у пресслужбі. 

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Фінансова звітність наразі направлена на розгляд та затвердження акціонеру – Кабінету Міністрів.

Нагадаємо: 

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го група Нафтогаз збільшила видобуток газу на 12%.

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Нафтогаз компанії
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Економічна правда
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